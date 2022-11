Policia disconforme por el nuevo aumento salarial

Quejas de policías por los últimos aumentos dados por el Gobierno provincial. “Queremos comunicar nuestra disconformidad por el nuevo aumento que el Gobierno anunció el pasado jueves 17 de noviembre. Se trata de agentes policiales y penitenciarios de la provincia, que hicieron un acampe frente a la dirección de Unidades Especiales. “Nuestras expectativas estaban por encima de la línea de pobreza o la Canasta Básica Total, cosa que no se observa en la planilla de sueldos que se publicó y que circulan en las redes. Salvo que la misma no sean los números reales que se traducen en dicha planilla. Nosotros pretendíamos para el Cabo de Policía que recién se inicia un sueldo digno de bolsillo de 124 mil y para el suboficial mayor de 209 mil, pesos estimativamente. Con lo que nos acercaríamos a los sueldos que perciben los colegas policías de las provincias hermanas de Chaco, Misiones, y Formosa”. Los efectivos no especificaron en el comunicado si retomarán, en las próximas semanas, algún tipo de medidas o protestas.