Polémica Resolución de Ríos

No era necesario, tampoco el momento

Una controvertida Resolución del intendente Fabián Ríos, provocó el descontento masivo de los empleados municipales, cuando se supo que funcionarios de su gabinete pasaron de contratados a planta permanente. No pocos se preguntan si había necesidad de hacerlo en un clima electoral y confuso, justamente dos días antes de las elecciones del 4 junio, donde el jefe comunal cayera derrotado a manos del candidato radical.

No hay dudas que los logros laborales de Ríos fueron importantes para la masa de obreros y trabajadores de la comuna, pero está acción aplicada, carece de sustento social y político. Asimismo aseguran que fue una operatoria laboral preestablecía, y que cuando culmine la actual gestión, todos renunciarán a sus cargos.

Neikes que lograron contratos tras más de una década de lucha y de integrar el lote de trabajadores precarizados, y a la espera de su planta permanente, fueron los que más repudiaron la sorprendente medida del Ejecutivo municipal.

Existe una Resolución (2014) de automaticidad para aquellos contratados con tres años de antigüedad, quienes tras cumplir ese periodo, pasan a integrar inmediatamente la nómina permanente del municipio. Serán alrededor de 1200 los beneficiados al final de 2017, pero la mayoría soportó años y años de una marginalidad laboral, a diferencia de los integrantes del actual gabinete de Fabián Ríos, que llegaron hace tres años y medio atrás. Desde la oposición, operativo de prensa mediante, la medida sería violatoria del art.4 de la Ordenanza 3641, que excluye taxativamente del beneficio del pase a planta con 3 años de antigüedad a Secretarios de Área, Subsecretarios, Directores Generales, personal de gabinete, concejales, asesores, sub asesores y todo aquel que “por disposición legal se desempeñe percibiendo remuneraciones no previstas en la escala de sueldos del personal Municipal”.

La polémica Resolución lleva el número 1227, fechada el 2 de Junio de 2017, aunque con retroactividad al 1 de Abril de 2017, que determina la designación en la planta permanente de la Municipalidad “a los agentes que se detallan de acuerdo a la Ordenanza 3641″, más arriba detallada. Fue suscrita por el jefe comunal, Fabián Ríos, la secretaría de Coordinación General Irma Pacayud y el titular de Recursos Humanos Ramón Lugo.

En la lista justamente figuran 29 secretarios, subsecretarios, directores y Asesores de áreas y asesores de la actual gestión municipal. Varios de ellos son a su vez parientes directos de otros funcionarios de rango.