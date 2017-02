El gobierno nacional analiza implementar, a modo de prueba piloto, en las próximas elecciones sistemas de huellas dactilares en los centro de votación de Corrientes, Formosa, Misiones, Salta y Jujuy para evitar que voten personas no habilitadas. En el Consejo de la Magistratura, jueces y secretarios electorales de todo el país serán protagonistas de una cumbre en la que se analizarán las advertencias sobre la fragilidad de la seguridad de los sistemas informáticos que dan soporte a la organización de los comicios. En ese ámbito se reclamará para que se avance con la implementación de controles biométricos en la frontera norte de la Argentina, para evitar que una persona no habilitada pueda votar. La idea es hacer -en las próximas elecciones- una prueba piloto en 1.000 centros de votación de las provincias de Corrientes, Jujuy, Salta, Formosa y Misiones. A partir de la fiscalización de las huellas dactilares se podrá chequear la identidad del votante y evitar, por ejemplo, el llamado “doble voto” de ciudadanos no argentinos que cruzan la frontera en tiempo de elecciones y sufragan en su país de origen y de este lado del mapa.