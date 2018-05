Tilingos y vendepatrias sintonizan con Cavallo

¿Podríamos los argentinos

quedarnos sin moneda soberana?

El 10 de agosto de 1996 Abdalá Bucaram asumió la presidencia de Ecuador. Había hecho campaña con el eslogan “la fuerza de los pobres”, pero armó un gabinete de empresarios y banqueros. El 6 de febrero de 1997 el Congreso Nacional del país andino lo destituyó por “incapacidad mental para gobernar”.

El ex-ministro de Economía argentino Domingo Cavallo había llegado a Quito (Ecuador) cinco días después de asumir Bucaram. La agencia Associated Press difundió la noticia según la cual Bucaram había dicho: “Tienen que irse acostumbrando a Cavallo y a algunos otros Cavallos que vengan por acá”. El ex ministro por su parte había afirmado, “si puedo ayudarlo en algo me va a dar un gran placer, pues (Bucaram) es un gran líder que tiene un compromiso con la gente” y recomendó al presidente la adopción de un plan de libre convertibilidad similar al que se aplicaba en la Argentina, con una paridad de uno a uno entre el Sucre y el Dólar… Tras revueltas populares y antes de gobernar seis meses, Bucaram fue destituido.

Jamil Mahuad asumió la presidencia de Ecuador el 10 de agosto de 1998. Tenía formación norteamericana aprendida en la Universidad de Harvard. Antes de ser presidente de Ecuador había sido alcalde de Quito con el asesoramiento de Jaime Duran Barba. Al llegar Mahuad a la presidencia Duran Barba fue el secretario de la administración del palacio presidencial de Quito y “era parte del núcleo duro de decisión de ese gobierno”, dijo una fuente.

En febrero de 1999 se desencadenó la crisis de convertibilidad en Ecuador y apareció la Fundación Mediterránea orientada por Domingo Cavallo, cuyos expertos Guillermo Mondino y Jorge Vasconcelos estuvieron en Quito a comienzos de marzo. Entre las medidas sugeridas estaba devaluar el Sucre (moneda ecuatoriana), aumentar el IVA, aumentar los combustibles y, luego de declarar feriado bancario, bloquear los depósitos (“Corralito”).

El presidente Mahuad se contactó directamente con Cavallo y el jueves 11 de marzo de 1999 decretó el congelamiento total de los depósitos. El diario Clarín ensalzó la medida (cuando no), “la idea de la convertibilidad del sucre a la argentina está muy cerca de aplicarse. Sería la mejor manera para que Cavallo y sus hombres se reivindiquen de su fallido periplo de 1996, bajo la presidencia de Abdalá Bucaram” (Clarin, 19 de abril de 1999).

El ajuste provocó revueltas populares y cierre de bancos. Los gremios de Guayaquil responsabilizaron al gobierno por el bloqueo de fondos de los clientes del sistema financiero; Los empresarios se quejaron de que esa medida fue excesivamente severa, pues aceleró la crisis de liquidez de más de 20 mil empresas del país. El gobierno se desmarcó en un comunicado: “Fueron los asesores contratados por las mismas cámaras empresariales de Guayaquil, los argentinos de la Fundación Mediterránea, los que vinieron con la idea del congelamiento de los depósitos y la convertibilidad” (diario El Comercio, 12 de marzo), lo que fue negado por los empresarios.

ECUADOR SIN MONEDA SOBERANA

Jamil Mahuad (con Duran Barba) no culminó su periodo presidencial ya que fue cesado en sus funciones en enero del 2000, pero antes Ecuador perdió la moneda propia y hasta la actualidad se maneja con el dólar norteamericano. En la Argentina de Macri los dólares prestados-adeudados se fugan y Cavallo vuelve. El crimen perfecto, muere la historia.-

Alberto Ruiz Diaz