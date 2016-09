El Licenciado Daniel Arroyo es ex viceministro de Nación y ex Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, fue el disertante principal de la conferencia “Desafíos del desarrollo local y de la gestión social en la Argentina de los próximos años” en la Cuenca del Plata. Arroyo planteó los elementos del escenario nacional que conspiran contra el desarrollo. “Hay mucha concentración del recurso del Estado nacional y muy poco en las provincias y en los municipios”, aseguró el especialista. “Se da la situación de que la pobreza es de generación en generación, abuelos, padres e hijos que viven en la pobreza en la Argentina”, aseveró Arroyo para indicar que uno de los desafíos tiene que ver con generar trabajo para los jóvenes y generar el derecho al primer empleo. “Este punto clave tiene que ver con la ausencia de fuente laboral, marcando que actualmente en la Argentina hay un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan”, indicó el profesional para puntualizar que los jóvenes son tercera generación de exclusión laboral, que no vieron a sus padres y abuelos trabajando. “Para ellos hay que crear y generar mecanismos de inserción laboral, buscando que una empresa tome a un joven que tenga una deducción impositiva, crear también una red de tutores que acompañen a los jóvenes, buscando acciones en conjunto con el párroco, maestras, técnico del club de barrio, delegaciones. También construir metodología e ideas nuevas”, concluyó.