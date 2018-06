Berón de Astrada

Pitín Ruíz Aragón con

los vecinos de Yahapé

El diputado nacional por el FPV, José Ruíz Aragón estuvo recorriendo el paraje Yahapé, perteneciente al departamento de Berón de Astrada. El aislamiento, la carencia de servicios públicos, el acceso al paraje y la falta de asistencia comunal son algunas de los planteos de los vecinos que buscan conformar un Municipio.

El presidente de la Comisión Vecinal de Yahapé, Julio Maidana junto al ex candidato a intendente de Berón de Astrada, Juan José Leiva fueron los que guiaron al Diputado por el paraje, mostrando las dificultades que viven a diario los y las pobladoras del lugar cuando deben salir de urgencia hacia la ciudad o la Capital provincial. Asimismo, Maidana mostró los planos del Paraje y las posibilidades que tienen a su favor para la conformación del Municipio.

Denuncian el olvido del intendente quien los visitó en épocas de elecciones pero que hoy no se asoma al Paraje. Aseguran que sucede con el Gobierno Provincial, “quienes se olvidan de que aquí viven muchas familias”, explicó Maidana. También comentaron que el terreno se encuentra en malas condiciones, debido a la falta de presencia municipal, que los servicios públicos no funcionan correctamente y que es muy elevado el costo que deben pagar cada vez que quien salir hacia la ciudad, debido a que el Paraje se encuentra a más de 20 kilómetros de la Ruta Nacional 12.

Ante el planteo de Municipalización, Ruíz Aragón se comprometió a realizar las averiguaciones pertinentes y gestiones necesarias para que estos vecinos y vecinas sean escuchadas por legisladores.