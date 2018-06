Duros con Marcos Peña

“Pinocho, de visita en Londres”

Con duros mensajes, escracharon a Marcos Peña en Londres. El jefe de Gabinete visitó al país para homenajear a caídos ingleses en Malvinas. En su visita de Peña a Londres por el homenaje a caídos ingleses, sufrió un fuerte escrache con reclamos ante el gobierno de Macri. “Basta de represión y muerte”, “Macri y May: Malas noticias”, “La Universidad no es para los pobres”, fueron algunos de los carteles de los manifestantes, que además se vistieron con caretas del jefe de Gabinete, que mostraban la nariz de Pinocho, en alusión a las mentiras del Gobierno. Titulado “Pinocho, de visita en Londres” los manifestantes organizaron el escrache: “Pinocho viene a poner buena cara después que su administración perdió 10 mil millones de dólares para contener el valor de la moneda”. Concluyó: “Hagamos que Pinocho solo logré mentir a los que más tienen, no a nosotros”.