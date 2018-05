Mandiyú crisis sin fin

Pierden la esperanza de cobrar

“Perdí toda esperanza de cobrar mi sueldo en Mandiyú”. Desde Sudamericana, el capitán de Mandiyú, Nicolás Ferreyra, aseguró que el club “no saldó la deuda con los jugadores”. Hace dos meses que “terminó el torneo y no hay novedades en cuanto al pago de sueldos; tomé la decisión de no hablar más con la comisión directiva, ya perdí toda esperanza de cobrar”, aseguró el jugador. El capitán de Mandiyú, confirmó que el club no saldó la deuda que tiene con él y el resto de sus compañeros de vestuario. Tiene entendido que “compañeros le mandaron mensajes a la comisión directiva y le dicen que la semana que viene y así pasan las semanas; por suerte tengo mi familia que me ayuda por el momento, otro están rebuscándose porque nos fallaron y no les importó cómo quedábamos”. Se refirió a la situación por la que está atravesando uno de sus compañeros Nicolás Monje, a quien se le incendió la casa donde vivían sus hijas y lo perdió todo. “Nico llamó a la comisión directiva y ninguno le atendió el teléfono”, se indignó.