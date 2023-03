Pidieron 6 años de prisión para Sivieron en la causa Pyramis

El ministerio público Fiscal pidió una condena de 6 años y seis meses de prisión para Adolfo Siviero, y de 4 años y 6 meses de para Ana Karina Alonso, ambos involucrados en la emblemática causa Pyramis. Aquella cueva financiera que oficiaba como un pequeño banco, donde la usura y el atesoramiento de dineros extraños, era su mayor recurso. Siviero, el hombre que circulaba en una Ferrari por Corrientes, está acusado de intermediación financiera no autorizada en concurso real con el delito de lavado de activos. También los Fiscales piden que pague $27.900.000 por el total de las operaciones ilegales, un monto hasta pequeño si se comparara con el tremendo lavarropas que funcionó por calle 9 de julio al 1200, regenteado por el grupo Boschetti. Ese lugar, tuvo como clientes a un lote de reconocidos políticos, además de importantes testaferros y hasta el zar del juego, Jorge Goitia. Para Alonso, se solicitó una pena menor, al estar procesada de intermediación financiera no autorizada en concurso real con el delito de lavado de activos agravado por la habitualidad. Quieren que pague una multa de 12.294.114 pesos. Además se exige el decomiso de bienes, en los que se encuentran llamativamente un buen número de relojes ROLEX de alto costo. Asimismo, aún hay dinero secuestrado de los allanamientos, que sus dueños no pudieron justificarlos. No pocos sostienen, que por la cueva Boschetti, circuló en los últimos 30 años, buena parte de la plata extraída de la corrupción. Un dato que no fue confirmado, pero tampoco investigado como se debía. El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, ya anticipó que recurrirá a Casación si deniegan sus pedidos.