Piden se intensifique la búsqueda en el río para hallar a Esmeralda

Familiares de Esmeralda piden que se intensifique la búsqueda en el río para encontrar el cuerpo. Desde hace una semana la familia de la joven la busca intensamente, la madre de la joven observó las cámaras del Puente y reconoció que fue su hija quien se arrojó al agua. La joven de 18 años lleva desaparecida más de una semana se manifestaron frente al Ministerio Público Fiscal exigiendo que se intensifique la búsqueda de la adolescente. “Vemos que desde Prefectura la están buscando desde un bote con un larga vista, pero no vemos rastrillaje no se están moviendo para eso voy yo me paro en un vote y miro por larga vista por todos lados”, expresó la madre. En tanto que agregó “necesitamos que empiecen a buscar realmente, ellos debe darme otra solución otra opción, yo lo único que pido es que encuentre a mi hija que está perdida en el río y no veo el esfuerzo extremo de Prefectura”. La familia de Esmeralda forma parte de la búsqueda sobre el Paraná: “Recorremos las islas, las costas y hasta a Empedrado nos fuimos”, dijo desesperada la madre. “Fuimos a la comisaría hicimos la denuncia, hablé con el novio me dijo que no habían peleado, con nosotros tampoco tenía problemas, ella no tenía motivos para tomar una decisión así”, afirmó.