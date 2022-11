Piden más de 10 años de prisión para el hamburguesero acusado de homicidio

Piden 10 años y ocho meses de prisión para Ramón Rodríguez, de 25 años, propietario de una hamburguesería y acusado del asesinato de Alexander Báez, de 23 años, en el barrio Pirayuí de la capital correntina, en un hecho ocurrido en octubre de 2020. El debate se realiza en el Tribunal Oral Penal Nº 2 de Corrientes y el próximo martes por la mañana se dará a conocer la sentencia. Según la investigación policial, el viernes 2 de octubre del 2020, Rodríguez denunció el robo de su motocicleta Honda Wave. Esa tarde la había dejado estacionada frente al local, por calle Obregón, en la zona del asentamiento del Pirayuí donde trabajaba en la venta de hamburguesas. Por la noche, cuando salió a la vereda, la moto no estaba más. El comerciante comenzó a averiguar quién pudo haber cometido el robo. Fue así que, al parecer, le dieron el nombre de Alexander como el supuesto autor. Ambos se conocían del barrio, por lo que Rodríguez decidió ir hasta la casa para preguntarle por la motocicleta. De acuerdo con el relato de algunos testigos, Rodríguez llegó hasta el lugar en una moto marca Honda GC Titán 150 cc, de color azul, acercándose a la vereda de una vivienda donde se encontraba el joven de 22 años. Habían tenido una conversación por teléfono y Báez le pidió la suma de 10 mil pesos para tramitar el rescate de la moto sustraída. En un primer momento comenzaron intercambiando palabras, pero rápidamente la conversación fue subiendo de tono. Báez le dijo que el precio había cambiado y le solicitó la entrega de 15 mil pesos. Como no llegaron a un acuerdo, discutieron y se tomaron a golpes. Luego vinieron los disparos. Familiares de Báez intentaron reducir a Rodríguez, pero este logró escapar corriendo, ya que no dejaron que subiera a la motocicleta. Hasta que llegó la policía, destruyeron la motocicleta. En tanto, horas más tarde, en un operativo realizado en el barrio Ponce, aprehendieron a Rodríguez en la casa de una tía. Se entregó sin ofrecer resistencia. Personal de la Comisaría 20ª, ubicada a pocas cuadras del lugar, acudió al sitio y constató el aviso sobre el presunto homicidio, hallando, además, otros elementos, como un revólver calibre 22 y 5 vainas percutadas.