Escándalo en el Congreso

Piden la detención de Sebastián Romero

El ex precandidato a diputado nacional que disparó un mortero casero. La fiscal federal Alejandra Mangano solicitó la captura del militante de izquierda. Fue fotografiado con un arma tumbera. Nestor Pitrola negó conocerlo. La fiscal federal Alejandra Mangano pidió la detención del militante de izquierda Sebastián Romero, ex precandidato a diputado nacional por Santa Fe, a quien se lo vio con un arma “tumbera” contra las fuerzas policiales en inmediaciones del Congreso, durante las manifestaciones registradas contra la reforma previsional. El pedido lo hizo ante el juez federal de turno, Sergio Torres, quien a su vez, dispuso la libertad de 64 manifestantes, mientras otros cuatro siguen detenidos a la espera de verificar sus antecedentes penales. Finalmente todos fueron liberados. Tras las imágenes que se viralizaron a través de las redes sociales, se pudo determinar que Romero pertenece al PSTU y es ex delegado de General Motors.