Caso de Trata

Piden investigar a Colombi

por tráfico de influencias

La jueza Federal subrogante de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo, evaluó se inicie una investigación por posible “tráfico de influencias” entre el gobernador Ricardo Colombi y un excomandante de Gendarmería nacional, en la mega-causa por el delito explotación sexual más significativa que se investiga en Corrientes, y que ya le costó la cabeza al ex Fiscal, Benito Pons. Horas atrás la Fundación La Alameda, ligada al Papa Francisco, denunció la existencia una maniobra política que busca apartar a Pozzer Penzo del expediente, inclusive este lunes un tribunal de alzada bajo presión, deberá resolver una recusación contra la magistrada. La idea de los implicados, y del núcleo que protege al mandatario correntino, es que el caso recaiga en las manos de Carlos Soto Dávila, amigo personal del mercedeño. Asimismo llama poderosamente la atención la inmovilidad del ministerio público, ante la sugerencia de la jueza Penzo Pozzer de pesquisar sobre la figura del tres veces gobernador de la provincia.

Ya no se trata de especulaciones periodísticas que vinculan a Colombi, esta vez, una jueza federal, es quien advierte la relación que mantenían hasta 2015 el jefe del Ejecutivo provincial y el excomandante de Gendarmería, José María Viero. El otrora uniformado está procesado junto a Benito Pont por el supuesto delito de Trata, expediente N°7789/2015, al que tuvo acceso 1588, y donde en sus fojas, Colombi aparece en escuchas telefónicas. Hay una fuerte presión para que la causa no se eleve a juicio oral en 2018. Más aún, que todo lo que se sabe, siga oculto sin que se trascienda a la opinión pública, sobre todo en épocas de elecciones.

LAS ESCUCHAS

En el revelador texto judicial, la magistrada describe que Viero y Colombi mantenían conversaciones telefónicas, cita números de teléfonos celulares y nombres de contactos agendados. Asimismo señala que esos diálogos estaban vinculados a la postulación del abogado Jorge Depacce para juez de Instrucción de Paso de los Libres. El ex gendarme, entonces en funciones, le sugería a Colombi si debía aprobarse o no en el Senado provincial el pliego para que Depacce sea ungido magistrado en lo penal en zona de frontera. En la conversación también se advierte su influencia sobre el gobernador de la Provincia de Corrientes, Ricardo Colombi, sostiene la jueza en la página 55 del expediente. Tras considerar la escuchas telefónicas, la jueza Pozzer Penzo relata, en el texto de procesamiento que “Todas estas conversaciones, sumadas a las que dejaron a la luz una relación personal cercana entre Viero y el gobernador de la provincia, Ricardo Colombi, traen aparejada la necesidad de otra investigación –distinta de esta- con relación a estos hechos a los que se ha hecho mención”. Seguidamente, la jueza Pozzer sostuvo: “Es por ello que se solicitará la extracción de testimonios con esos fines”.

La jueza Federal entendió – y dejó por escrito- que podrían investigarse otros delitos “tales como tráfico de influencias previstos en el 256 bis del Código Penal y todo aquel que pudiera surgir durante la investigación”. En su escrito determina con contundencia la fluida relación entre Colombi y el excomandante procesado. “Hay conversaciones con un contacto agendado como “Vallejos Flor Uruguaiana” que sería una pareja de Viero”, puntualiza Pozzer Penzo. De las conversaciones surge que “Viero se reunió en varias oportunidades con el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi”, según se detalla en la página 54 del expediente.

EL SEGUNDO

Es el segundo expediente por delitos federales en el que aparece el nombre de Ricardo Colombi. En otro caso publicado recientemente por este medio, el gobernador correntino aparece mencionado en la agenda personal secuestrada a Hilda Calabrese, una mujer que en abril pasado fue condenada a 20 años de prisión por el delito de asociación ilícita en narcotráfico en una estancia de Santo Tomé, en la denominada causa de “narcoaviones”.

A partir de ahora, se cree que los fiscales federales de Corrientes deberían solicitar que se inicie una nueva investigación, como lo sugiere la jueza Pozzer Penzo. Reviste de suma importancia determinar la participación de Ricardo Colombi en ambos casos: Trata y narcotráfico.

La denuncia contra los procesados por el delito de explotación sexual en Corrientes la radicó la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos (Protex).

¿Cómo agendaron a Colombi?

Dice la jueza Pozzer en la página 223 del expediente: “Otro de los aspecto que se puede observar son varios contactos con el nombre del actual gobernador de la provincia de Corrientes, agendados como “Colombi Gober”, “Colombi Ricardo Part 1”, “Colombi Dos Santos Nvo”, “Colombi Dr Dos Santos”, llamando poderosamente la atención de la relaciones/vínculos que el ex funcionario público (ex gendarme) José María Viero mantendría, ya que serían de sumo poder político como así también judicial.”

Expediente de 467 páginas

El expediente en el que Colombi aparece mencionado como posible sujeto a ser investigado tiene 467 páginas, con fecha del 4 de septiembre pasado y llegó a la Cámara Federal de Corrientes para que avance el proceso contra Viero, Benito Pont y otras personas –no conocidas- que fueron procesadas por el delito de trata.

Locales nocturnos

Varios locales nocturnos de Paso de los Libres y sus alrededores funcionaron, según el expediente, como prostíbulos donde se comerciaba con mujeres explotadas sexualmente. Se trata de una “promoción o facilitación de la prostitución”, según los artículos 125 bis, 127 bis y 145 bis del Código Penal.