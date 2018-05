Jorge Sampaoli

Picante chicana de Riquelme

Se la dedicó a Sampaoli por la Selección. El ídolo de Boca volvió a los medios con todo. El ex jugador de fútbol Juan Román Riquelme reapareció en televisión para hablar de todo y aprovechó la oportunidad para lanzar un tiro por elevación contra el entrenador de la Selección, Jorge Sampaoli. El ídolo de Boca elogió el juego de Ricardo Centurión y aseguró que lo mira cada fin de semana. Frente a las alabanzas, Román fue consultado sobre si le gustaría ver a ‘Ricky’ en la Selección y respondió: “No sé, habría que preguntarle a Sampaoli”. La repregunta quedó picando y el ex Barcelona eludió la respuesta para chicanear al DT del elenco nacional. Ante la pregunta “¿Te gustaría estar en el lugar de Sampaoli?”, fue la pregunta y Riquelme apuntó: “Claro, que sí. ¿A quién no le gustaría ser Sampaoli, si se la pasa en Europa?”.