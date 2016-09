El Gobernador Ricardo Colombi inauguró el domingo la 64° Exposición Nacional de la Frontera de Ganadería, Granja, Industria y Comercio en el predio de la Sociedad Rural de Paso de los Libres. Volvió a destacar al gobierno de Mauricio Macri y como es su costumbre, criticó con vehmencia a la anterior administración kirchnerista. Colombi jamás se pierde una exposición Rural desde su segundo acceso al poder de la provincia. Puede rechazar un sinfín de invitaciones, algunas importantes de carácter social o educativo y hasta política, pero su asistencia a eventos agrarios, es casi perfecta, cualquiera sea el municipio o paraje. Hasta el momento nadie puede asegurar que sea un hombre de campos, aunque rumores sobran sobre su supuesta actividad agraria. No es un Romero Feris, ni un Martínez Llano, menos un Meabe, pero amigos cercanos con potencial estanciero tiene, como el caso de Eduardo “Huevito” Escobar, un ganadero de aquellos que controla la zona de Gobernador Martínez.

“Hoy más que nunca tenemos que sacar a relucir el ser argentino y ser actores de un nuevo país, acompañando a este nuevo Gobierno nacional, más allá de las ideologías, porque apostamos a un cambio, que si no se daba, íbamos a ser una Venezuela o peor”, dijo Colombi ante los presentes en la 64º Exposición en Paso de los Libres. “Queremos el desarrollo agrícola-ganadero, porque es el motor de la economía, por eso las obras que hacemos para el campo en materia de caminos, energía, escuelas y los programas de producción”. “Hoy podemos trabajar y producir en paz y libertad”, concluyó el mandatario correntino que al parecer antes se sentía encarcelado de la política económica del kirchnerismo.

ABSOLUTAMENTE CON MACRI

“Hoy en este cierre de las exposiciones rurales seamos optimistas y acompañen a este gobierno”. “En nueve meses no se puede cambiar la matriz que dejó un gobierno en 12 años, pero se puede hablar y esta realidad es mucho mejor que la que teníamos en el país antes del 10 de diciembre”.

“Es momento de actuar con menos reclamos y más acción, menos crítica y más positivismo”. Colombi culpó a “cierto sector empresarial” por el “proceso inflacionario” que “se profundizó en el primer semestre del año”, considerando “injustificable” que “haya despidos y aumentos (en los precios) de alimentos”. “La herencia recibida es atroz, pero tenemos que entender esa situación y no sumarnos al pesimismo que quiere que le vaya mal al país”. “Hoy tenemos una oposición que sabe que no llega al poder y por eso está permanentemente poniendo palos en la rueda”, aseveró el mercedeño.