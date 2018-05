Interrogado por Ferreyra

Peña no respondió por la presencia

de tropas de EE.UU. en Corrientes

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, se negó ayer a responder sobre ejercicios militares de Estados Unidos en Corrientes y otras provincias, a la vez que también rechazó que se necesite del aval del Congreso de la Nación antes de ponerse en práctica. Oficialmente, hasta el momento, la sociedad no puede saber en qué lugares precisos están las tropas norteamericanas porque el Gobierno mantiene su decisión de sostener el caso como un secreto de Estado. Solo se informó que se realizan tareas de capacitación en inteligencia.

Peña evadió la pregunta que le realizó ayer la diputada nacional por Corrientes, Araceli Ferreyra, durante el informe de gestión que brindó el jefe de Gabinete de Mauricio Macri en el recinto de la Cámara baja.

Ferreyra le hizo varias preguntas y una de ellas fue por qué el Gobierno de Macri no solicitó aval de los diputados y senadores para el ingreso de tropas norteamericanas al territorio argentino, siendo que se puede comprometer con ello la soberanía nacional y poner en riesgo la seguridad interna. Peña optó por responder evasivamente tomando como ejemplo la búsqueda del submarino Ara San Juan en mar argentino. “Para que ingresen barcos de otros países para la búsqueda del Ara San Juan tampoco se necesita autorización porque es ayuda humanitaria”, dijo Peña y pasó a otro tema porque los diputados no tienen la posibilidad de repreguntar.