Ex intendente de San Roque

Pelozo recibió dinero de Colombi

hasta pocos días antes de partir

Otro aporte millonario a Guillermo Pelozo antes de partir. Por el Decreto Nº3055 rubricado el 5 de diciembre de 2017 el Poder Ejecutivo resolvería otorgarle un aporte no reintegrable de $1.000.000 (pesos un millón), destinados como apoyo económico para atender desequilibrios financieros de la comuna sanroqueña. El instrumento legal, recién sería publicado en el Boletín Oficial del 29 de diciembre, dos días antes que culmine el año.

En una anterior publicación del viernes 29 diciembre de 2017, 1588 informó que el municipio de San Roque, el último 29 de noviembre a través del Decreto Nº 2841, recibiría un aporte no reintegrable de 1.500.000, a escasos diez días del recambio institucional de autoridades. Hasta que aparecería el 3055 a tan solo 5 días de la asunción del nuevo jefe comunal.

El desembolso del Decreto 2841 también tenía como destino un apoyo económico para atender desequilibrios financieros de la comuna administrada a esa fecha por Guillermo Pelozo, integrante de la alianza oficialista Encuentro por Corrientes. Para ese entonces el joven intendente ya había perdido las elecciones a manos del candidato justicialista. Asimismo Colombi decidió dos veces más asistirlo financieramente. ¿Cuáles serían las verdaderas razones de tanta ayuda?

A pocas horas de asumir la intendencia de San Roque, Raúl Hadad, afirmaría ante los medios de prensa que solamente encontró $52,86 en la caja de la comuna (fue noticia nacional). Algo que se contrastaba con la asistencia económica que recibió Pelozo, diez y cinco días antes de culminar su mandato desde el Ejecutivo provincial. Inclusive un mes antes del 10 de diciembre por medio del Decreto Nº2724, recibiría $2.700.000 para completar una obra de pavimentación de 24 cuadras que jamás se concretó, y por la que recibió alrededor de seis millones de pesos más, en tan solo cinco meses.

Hadad ya practicó denuncias por chequeras del año 2013 que supuestamente se extraviaron, valores qué empezaron a ingresar para el cobro a la municipalidad, sin órdenes de provisión. Los cheques que se habían perdido, terminaron ocultamente liberados sin un sustento administrativo.

Asimismo más allá de las publicaciones periodísticas, ningún fiscal actuó de oficio a pesar que así lo exige la reglamentación del ministerio público. Se estaría ante un tremendo desfalco integrado a una administración fraudulenta, sumada a una malversación de Fondos con un posible peculado del ex intendente Guillermo Pelozo.

UN POCO DE HISTORIA

El Decreto Nº 2724 con fecha 10 de noviembre 2017, pero publicado recién en el Boletín Oficial del 15 de diciembre último, determinaría una vez un aporte no reintegrable ($2.700.000) para San Roque para la obra de pavimentación de 24 cuadras. Emprendimiento urbano que hasta el momento no se culminó, y que solo se ejecutó en un 10%. Se construyeron solamente cuatro cuadras en 4 años de gestión, siendo una de ellas, con el aporte total de los propios vecinos. Esos $2.700.000, se sumarían a los $5.900.000 ya aportados entre junio, julio y agosto de este año, millones que siempre tenían igual destino: las “24 cuadras de pavimento de hormigón simple”, con cargo de oportuna y documentada rendición ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

En una de sus publicaciones de julio de 2017, 1588 informó sobre “más fondos para San Roque”, los que extrañamente siempre tenían igual destino: el pavimento de 24 cuadras. El 14 de julio apareció el Decreto Nº 1424 fechado el 15 de junio, que le otorga al entonces municipio administrado por Guillermo Pelozo, un aporte no reintegrable por $1.500.000 en concepto de apoyo económico para la realización una vez más de la obra “24 cuadras de pavimento de hormigón simple”. Pero antes de esa remesa hubo dos anteriores, publicados en los demorados Boletines oficiales, uno de $1.500.000 (Decreto 1111) y otro de $1.000.000 (Decreto 1320). Siempre como aportes no reintegrables, tenían igual destino: la pavimentación de cuadras en la ciudad. Eran hasta ese momento 4 millones asignados pero que tampoco alcanzarían para concluir la obra.

LOS DESEMBOLSOS NO PARARON

Y el goteo financiero, no paró para San Roque. Aparecería el Decreto 1912 del 2 de agosto de 2017, que volvería a otorgarle un aporte no reintegrable, esta vez, por un $1.900.000. El destino: otra vez las 24 cuadras de pavimento de hormigón simple. Hasta esa fecha era el cuarto desembolso que le hacía Ricardo Colombi a esta comuna por igual emprendimiento, llegando a un total de $5.900.000. Con los $2.700.000 de un mes atrás (quinto Decreto), el apoyo económico alcanzaría ahora a los $8.600.000 por una obra que solo ejecutó 3 de las 24 cuadras previstas. La justicia, más allá de las pruebas públicas, fiel a su conducta de los últimos años, no meterá sus narices cuando el foco de corrupción involucra a representantes de la alianza oficialista.