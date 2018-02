Mortandad de peces

Peligroso herbicida en

la “Cuenca del Paraná”

El estudio fue realizado por investigadores del Conicet, en cooperación con la Prefectura Naval. El herbicida pudo haber provocado la mortandad de peces.

El análisis demostró la existencia de glifosato —el herbicida recategorizado como “probablemente cancerígeno” por la Organización Mundial de la Salud (OMS)— en la cuenca del río Paraná. La investigación reveló “altos niveles” del tóxico en los sedimentos acumulados en la desembocadura de 23 arroyos y cursos que tributan a sus aguas desde el río Pilcomayo hasta el Luján, y por ende incluye las costas santafesinas.

Las altas corrientes y la capacidad de disolución del curso principal del Paraná atenúan la entrada de los afluentes”, aunque el metabolito del herbicida fue detectado también “en el tramo bajo del río”.

Asimismo se aseguró que no existe un parámetro regulatorio de presencia de glifosato en sedimentos que permita estimar si las cantidades encontradas son excesivas o no, pero el monitoreo “arranca en la parte superior de la cuenca, con valores no detectables, a concentraciones de algunos miligramos por kilo en la fase final de la zona de Luján”.