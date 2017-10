No presentaron documentos

Peligran seis mil niños de AUH

Desde ANSES se informó que 268.814 niños correntinos deben presentar la certificación de salud y educación 2015 para no perder el beneficio. En Corrientes son 6.724 niños quienes todavía adeudan la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación/Formulario Libreta PS. 1.47 del año 2015. Es un requisito obligatorio para el cobro de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH). La documentación debe presentarse entre el primer día hábil de enero hasta el último día hábil de diciembre de cada año. La AUH consta de un pago de $1.412 por cada hijo menor de 18 años hasta un máximo de 5 hijos. El 80% ($1.129,60) se abona en forma mensual y el 20% ($282,40) restante acumulado se liquida contra presentación del formulario PS 1.47 al año siguiente. En marzo de este año en Corrientes, 12.454 familias no habían presentado la libreta con las vacunas al día y el certificado de escolaridad. Esta cifra representa la cantidad de familias que en el 2015 no presentaron y que tampoco lo hicieron en 2016.