Peligra el 82% móvil

Un Decreto oculto por cinco meses

verdadero “bombazo para jubilados”

En el Instituto de Previsión Social (IPS) se estaría trabajando para adecuar el sistema previsional de la Provincia al de la Nación. El gobernador Ricardo Colombi firmó el decreto 3611 el 29 de diciembre de 2016, el último día hábil de ese año, ya que el propio mandatario correntino declararía asueto el 30 y 31 de ese mes. Como ya es costumbre de la administración radical, este polémico instrumento legal recién sería publicado en el boletín oficial cinco meses después de su rúbrica, el último 31 de mayo. La operación fue minuciosamente oculta violando todas las normas de divulgación de los actos de gobierno, que establecen un máximo de tres días hábiles desde la firma del Decreto.

La escondida maniobra de Colombi, indefectiblemente debe ser aprobada por una ley especial de la Legislatura con la aprobación de los dos tercios de sus cámaras (Diputados y Senadores), según establece el artículo 118, inc. 28 de la Constitución provincial.

No para pocos se está ante la posible pérdida del 82% móvil, para los que no hicieron amparos y más aún, para aquellos que todavía no se jubilaron. El Decreto 3611 “aprueba el convenio de adecuación y financiamiento del sistema previsional de la provincia de Corrientes suscripto entre la administración nacional de seguridad social y el gobierno de la provincia de Corrientes, el que como anexo forma parte de la presente norma legal. Un anexo que no se conoce. El diputado justicialista Martín Barrionuevo lo solicitó a través de una nota dirigida al ministro Secretario General de la Gobernación el pasado 19 de junio, pero sin mucha suerte. Hasta el momento el legislador peronista sigue esperando le remitan esa documentación.

LA INICIATIVA

Hasta donde pudo averiguar 1588, en el organismo de la calle Salta al 700, se está trabajando desde hace aproximadamente tres meses, mientras en Decreto permanecía oculto, en la mentada adecuación, tomando los listados aquellos jubilados que obtuvieron su beneficio desde abril de 2000. La idea: calcular la base numérica para preparar el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo debería remitir a la legislatura provincial. Colombi no haría más que cumplir directivas del gobierno nacional por intermedio de ANSES. Se buscaría achicar el gasto de las esquilmadas Arcas nacionales, producto entre otras cosas, del déficit que le provoca la caja provincial por leyes de retiros especiales, como la de bancarios, policías, legisladores.

La readecuación del sistema previsional apuntaría directamente al corazón del 82% poniendo un tope salarial que no está previsto en el sistema actual de la provincia. También se modificaría la edad jubilatoria y años de servicio, impactando en el subsistema previsional docente, policial y aeronaval. Y la movilidad jubilatoria pasaría al sistema de actualización semestral. Un verdadero bombazo para los jubilados de un gobierno que piensa “vamos para adelante”.

Docentes muy perjudicados

El proyecto de ley debe parecerse, armonizarse (de allí el término “adecuación”), a las prescripciones de la Ley Nacional 24.241; que determina un prorrateo de lo percibido por el agente durante los diez (10) últimos años de trabajo y desde allí se aplicaría aproximadamente un 70% como determinación del haber. La movilidad del haber como lo perciben los nacionales (en marzo y en septiembre) según coeficiente determinado por el Poder Ejecutivo, haciendo desaparecer el 82% móvil, y consecuentemente las pensiones también se calcularan en menos.

Los más perjudicados serían los docentes, quienes generalmente aportan por dos (2) o más cargos compatibles, los que ya no serían considerados por separados sino todos juntos, que hubieren ejercido en los 10 últimos años laborales. La movilidad se aplicaría de allí en más, sobre un solo monto.