Carlos Mayor

Pelearemos hasta el final

Tras la victoria ante Ferro 3 a 1, el entrenador de Boca Unidos, Carlos Mayor analizó que “en el transcurso del partido fuimos superiores, hasta me parece que el empate era injusto”. Al margen del volumen de juego que pueda exhibir, el Boca de Mayor sumó 9 de los últimos 12 puntos en disputa y su presente en la B Nacional es diferente a 2017. La nueva “víctima” fue el alicaído Ferro Carril Oeste, al que superó 3­1 en el estadio “Leoncio Benítez” en el barrio 17 de Agosto. Contento por la victoria, tercera sobre cuatro presentaciones en lo que va del año, el entrenador sostuvo que “en el transcurso del partido fuimos superiores; Ferro no nos generó situaciones de gol y hasta me parece que el empate era injusto, así que me parece que se ganó bien”. Se mostró satisfecho por la predisposición de los jugadores, que trabajan a consciencia en este momento que atraviesa el “aurirrojo” con los promedios. “Están entrenando bien, todos comprometidos, se lo ve enchufado al grupo; por ahí pasan cosas como el otro día en Brown (derrota 3­0 en Adrogué) o como sucedió el domingo con el empate; hubo actitud para revertirlo y tenemos que seguir; falta mucho y se nos viene otra final ahora”, en Mendoza ante Independiente Rivadavia.