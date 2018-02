Caso Vanesa Saucedo

Pedirán que se revoque la excarcelaciòn del ex Bombero

El abogado de la familia de Vanesa Saucedo, Juan Arregín, muerta luego de un tremendo accidente de tránsito, anticipó que pedirán que se revoque el beneficio de la excarcelación a Carlos Sebastián Aguirre, chofer del autobomba en la que se trasladaban, cuando sucedió el incidente vial. “Vamos a pedir que se revoque la excarcelación porque no cumplió con las reglas de conducta que se le indicó al momento de su liberación”, dijo Arregín.

Aguirre, imputado por la muerte de la bombero Vanesa Saucedo de 35 años de edad, fue beneficiado con la excarcelación y luego de varios meses en libertad, desobedeció las condiciones interpuestas por la Cámara de Apelaciones. Horas atrás fue detenido en Florencia-Santa Fe- luego de ser denunciado por supuesto abuso sexual y rápidamente se dio aviso a la justicia correntina. Aguirre no podía alejarse de su domicilio declarado en Corrientes Capital y, entre las reglas de conducta, “no podía cometer delitos”.