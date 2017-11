Pedido de la Iglesia

No vulnerar derechos laborales

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Monseñor Oscar Ojea, advirtió que el narcotráfico “está creciendo” en el país y sostuvo que “para la doctrina social de la Iglesia el trabajo no es una mercancía sino un ordenador de la vida”, por lo que marcó la necesidad de “conservar los puestos de trabajo y que no se vulneren los derechos laborales”. Fue durante una conferencia de prensa que parte de la Comisión Ejecutiva de la CEA brindó en la sede de calle Suipacha en el microcentro porteño, donde Ojea remarcó que “el narcotráfico ha crecido y está creciendo” en el país y que “en los barrios es raro que haya un joven que no haya consumido”. “No hay que criminalizar ni estigmatizar, hay que crear una red de contención, un espacio donde puedan hablar, salir de sí mismos para encontrarse”, insistió ante una consulta y dijo que “los hubo y calculo que los habrá” sacerdotes amenazados por las mafias vinculadas al narcotráfico.