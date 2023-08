PASO: Denunciaron robo y destrucción de boletas en varias localidades correntinas

Denunciaron robo de boletas en varias localidades correntinas. Las denuncias se reportaron en Mercedes en una escuela, en Paso de la Patria se registró en 3 establecimientos, en San Luis del Palmar en casi todas las escuelas, y en San Cosme en una escuela. Así también en la localidad de La Cruz denunciaron boletas destruidas y rayadas. Esta modalidad de robo de boletas para perjudicar a candidatos particulares volvió a hacerse presente durante las elecciones PASO en Corrientes. Facundo Mendoza, periodista de la localidad de Mercedes, denunció esta práctica fraudulenta. “Hay faltante de boletas. En algunos cuartos oscuros desaparecieron varias boletas, sobre todo de los precandidatos Javier Milei, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Cada 5 o 10 votos que se hacen, los fiscales de esos partidos están solicitando ingresar a los cuartos oscuros para controlar las boletas disponibles. Hay 5 o 7 mesas de esta escuela en las que denunciaron faltante de boletas”, denunció el hombre. Por su parte Alfredo Arce vivió un hecho similar pero en Paso de la Patria. “Fui a votar esta mañana en la mesa N° 2639 y la boleta del candidato liberal costó mucho encontrar. O están escondidas o directamente no habían más. Es más, desde las mesas le dijeron a mucha gente que se habían quedado sin boletas por todas las que se robaron”, comenzó diciendo Arce, visiblemente indignado. Y agregó: “Hubo gente que terminó siendo obligada a votar en blanco debido a la falta de boletas. Estamos en una falsa democracia, en donde nos incitan a ir a votar y te encontrás con esta situación. Es decir, que querés votar por un candidato y no podes por falta de boletas”. Por la tarde en la Villa turística electores se encontraron que en la Escuela N°423, la Escuela N° 975 y la Escuela Secundaria Miguel Ángel Giménez había faltante de boletas de los Libertarios, las quejas de los votantes se hizo sentir, reclamando que si no había esa boleta suspenda la votación en esa mesa.