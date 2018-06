Néstor Pitana

Pasó la primera prueba mundialista

El referí argentino estuvo secundado por Juan Pablo Belatti y Hernán Maidana en el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita. El misionero de 42 años, Néstor Pitana, sacó un aprobado en su actuación en el primer partido del Mundial Rusia 2018, donde Rusia goleó 5 a 0 a Arabia Saudita. No tuvo inconvenientes en un encuentro que tuvo escasas situaciones polémicas. A los jugadores les habló en inglés, con pocas palabras, pero firmes. A los 14′ tuvo su primera intervención ampulosa -quizá la única- cuando pidió asistencia para Alan Dzagoeu, el crack ruso que debió salir lesionado de la cancha. A los 20′ llegó el primer reto a un ruso y un árabe. A Pitana lo secundaron los líneas argentinos, Juan Pablo Belatti y Hernán Maidana. De buen trabajo ambos, el primero tuvo una mala y una buena en la etapa inicial, al no señalar y sí hacerlo dos offsides. La única duda que pudo haber quedado se dio a los 34′ cuando Salem Al-Dawsari cayó en el área local luego de un aparente contacto de Yuri Gazinskiy. El juez hizo señas de “casual”, por lo cual no hubo penal. Tampoco VAR.