Echaron a Gabriel Piccato de Regatas. Pese a obtener un subcampeonato en la temporada 2016/17 y una medalla de bronce en Liga de las Américas 2018, Gabriel Piccato dejó de ser el técnico de Regatas Corrientes. Hasta el momento desde el Club no hicieron ninguna declaración, pero a gritos se escuchaba que el ahora ex DT, no tenía más crédito ante la comisión directiva.