Vuelven las oscuras golondrinas. Aunque aparezcan lejanos aquellos años de la nefasta y tristemente célebre dictadura militar, ayer como si volteáramos las páginas de la negra historia argentina, una delegación de vecinos de Mercedes, soportó el asedio policial desde que partieron de esa localidad hasta llegar a Corrientes. El loable objetivo, presenciar el debate por la Ley del Parque Nacional en el Iberá. Eran un puñado de ciudadanos, convencidos de lo que creen y representan dentro de un sistema republicano de convivencia civil, asimismo fueron ultrajados como delincuentes a quienes ni siquiera les respetan el derecho de ser inocentes antes de demostrar su culpabilidad. Si la orden bajo del gobernador Ricardo Colombi, o del ministro de Seguridad, Horacio Ortega a pedido de las autoridades legislativas, todavía no se supo. Pero este puñado de mercedeños coterráneos del mandatario provincial, se aguantó un periplo de ocho horas solo para recorrer no más de 245 kilómetros que separan a ambas ciudades. La extremada demora: seis controles policiales que comenzaron a poco de la salida de la tierra de Paiubre. El primero, en la bifurcación de las rutas 119 y 123. Allí donde no existe control policial pararon al ómnibus para pedirle la lista de pasajeros. Los uniformados tomaron nota de algunas personas y en pocos minutos el viaje término. Ya cerca de San Roque, dos patrullas policiales se atravesaron en la ruta para impedir el paso de la delegación, como si fuera un operativo contra el narcotráfico. En ese lugar tampoco existe un control policial estable. Allí la retención superó la hora. Los efectivos, no menos de 20, calzando armas largas les pidieron a los pasajeros sus documentos de identidad como las viejas épocas, cuestionándoles que viajaba un menor de 17 años con su hermano mayor. Ya en Saladas el tercer control. Otra vez docenas de efectivos apertrechados como para reprimir a manifestante del conurbano bonaerense. Ahí se detuvo a cinco viajeros para averiguar sus antecedentes. En el colectivo transitaban mujeres y también niños, que por su corta edad poco y nada entendían lo que realmente sucedía. Otra hora de demora, aunque con la advertencia que las requisas iban a continuar más adelante. La cuarta detención sucedería en Empedrado por iguales motivos. Todos abajo, y nuevamente como si estuvieran cruzando una frontera internacional, se procedería al control de la gente. El quinto piquete policial ocurriría en Riachuelo. Más patrullas, y algunas conocidas como los emblemáticos carros de asalto. Allí ya hubo pasajeros descompensados en un mediodía que ya resultaba caluroso, en horario de almuerzo y sin suficiente agua para un viaje no iba a consumir más de tres horas. Y cuando se pensaba que el calvario concluiría, aparecería la sexta barrera. En el control de acceso a Corrientes Capital (antes de avenida Maipú) una vez más la policía iba a detenerlos. Varios móviles actuarían en el procedimiento. Esta vez la gente cortó la Ruta en señal de protesta, mientras tanto en la cámara baja ya invertido el Orden del Día, los Diputados debatían la llamada Ley Flinta. Finalmente pudieron arribar a la plaza 25 de mayo cerca de las 15:00 (la idea era que no lleguen a tiempo), donde en el acceso a la Legislatura los esperaba un lote de oficiales superiores (la cantidad no se entendía) sumados a docena de integrantes de fuerzas especiales que les impedían su ingreso al Palacio de la Leyes. Los manifestantes en su mayoría mujeres, esperaron estoicamente la conclusión de la reunión de tablas para aplaudir a quienes rechazaron la iniciativa y repudiar a los responsables de aprobarla. Después se supo que el ómnibus fue seguido por un auto particular con policias de civil desde que salió de Mercedes.

La dictadura militar concluyó el 10 de diciembre de 1983. Ese día asumiría como presidente constitucional de la nación, Raúl Alfonsín, representante de la Unión Cívica Radical, considerado el artífice de la nueva democracia en la República Argentina. Como una paradoja del destino ayer 31 de agosto de 2016, Corrientes es y sigue siendo gobernada por un gobierno del radicalismo.