Partidos políticos

3.382 afiliados para

mantener personería

La Cámara Nacional Electoral estableció que los partidos políticos de Corrientes deben alcanzar un piso de 3.382 afiliados para mantener su personería jurídica en 2018. En la región, el mínimo de afiliados para partidos de Chaco es 3.631, Formosa 1.780 y Misiones 3.588 afiliados.

A partir de la última reforma electoral (ley 26.571) las agrupaciones deben tener, permanentemente, una cantidad de afiliados no menor al 0,4% de los electores del distrito, hasta el máximo de un millón. Ese cálculo se va actualizando de acuerdo a registros de la Cámara Nacional Electoral.

El piso vigente en Corrientes para 2017 era de 3.341 afiliados, índice al que tuvieron que llegar numerosos partidos para poder subsistir y participan de los actos comiciales del año pasado. En tanto, el nuevo, año 2018 es de 3.382 afiliados. En los distritos con más de 1.000.000 de electores, se requiere un mínimo de 4.000 afiliados.

El piso de afiliados es verificado por los jueces federales electorales en febrero de cada año y las agrupaciones que no lo cumplan reciben una intimación para regularizar su situación en un plazo improrrogable de noventa (90) días. Si en ese lapso no consiguen alcanzar el mínimo, se da inicio a un proceso para declarar la caducidad de su personería.