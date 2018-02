Tras quejas de Gallardo

Pararon al árbitro Baliño

Después que el técnico “millonario”, Marcelo Gallardo, expresara su reclamo por el arbitraje de Jorge Baliño, se tomó la decisión de suspenderle la actividad. En River están enfurecidos con los arbitrajes. Más que los arbitrajes, con los errores arbitrales. Contra Godoy Cruz el pésimo arbitraje de Jorge Baliño desató la bronca de Marcelo Gallardo, que ya sospecha que puede haber “algo raro” contra su equipo. Lo dio a entender después del empate 2 a 2 en el Monumental en medio de una conferencia de prensa. ¿Qué pasó con Baliño para que Gallardo dijera dentro de la cancha “vinieron a cagarnos”? No cobró un penal contra Lucas Pratto, aunque la jugada fue dudosa y no una infracción clara. Después llegó el gol en posición adelantada del Morro García. Y en River también se quejan de que no fue expulsado el defensor Cardona y de la decisión de cobrar tiro libre indirecto adentro del área por un supuesto pase atrás de Maidana para Armani en una jugada que podría haberle costado el partido. En River sospechan. ¿De qué sospechan? Entre el enojo y el fastidio creen que detrás de los fallos hay algo más. Aunque no lo dicen abiertamente, todo apunta a la cúpula de la AFA. A Chiqui Tapia, reconocido hincha de Boca, y a Daniel Angelici, presidente de Boca. No hay nada que lo demuestre. Pero el manto de dudas está instalado en el mundo River.