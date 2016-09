La selección argentina enfrenta a Venezuela este martes desde las 20:30 por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Ante la “Vinotinto”, el equipo dirigido por Edgardo Bauza buscará un triunfo que lo confirme como líder de la tabla de la clasificación rumbo al Mundial de Rusia 2018.

En el último entrenamiento realizado en suelo argentino, Bauza hizo una práctica de fútbol en la que paró al equipo que saldrá a la cancha. Aunque no confirmó a los titulares, el entrenador dejó entrever quiénes serían los reemplazantes de Lionel Messi, desafectado por una lesión y ya volvió a España, y de Paulo Dybala, expulsado en el partido del pasado jueves ante Uruguay. En la formación titular, estuvieron Erik Lamela y Ever Banega. Así, el jugador del Tottenham terminó ganándole la pulseada a Nicolás Gaitan, quien había ingresado en el segundo tiempo en la victoria por 1-0 ante Uruguay, para ocupar el lugar de Messi. El ex River podría asumir funciones creativas, parado por la banda derecha del ataque. Banega, en tanto, será el reemplazo del suspendido Dybala y, aunque sus características son diferentes, se espera que el DT no modifique el esquema táctico. Por su parte, en la defensa, todo hace indicar que Marcos Rojo volverá a ocupar el lateral izquierdo, tras cumplir la fecha de suspensión por haber sido expulsado en la final de la Copa América Centenario ante Chile. Emmanuel Mas, que fue titular ante Uruguay, estará en el banco de suplentes.

FORMACIÓN

Argentina formaría ante Venezuela con: Sergio Romero, Pablo Zabaleta, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori y Marcos Rojo; Lucas Biglia y Javier Mascherano; Erik Lamela, Ever Banega y Ángel Di María; Lucas Pratto.

LIONEL MESSI

Y su lesión que “nada preocupante”

Messi se expresó a través de las redes sociales y llevó tranquilidad. “Está todo bien, tengo que bajar el ritmo y seguir recuperándome. Gracias a todos por el apoyo”, escribió.

Como se esperaba, ayer lunes llegaron las noticias en relación al estado físico de Lionel Messi. Primero fue el comunicado oficial que compartió el club Barcelona y después la propia declaración del futbolista. “Está todo bien, tengo que bajar el ritmo y seguir recuperándome con fisioterapia, pero nada preocupante. Gracias a todos por el apoyo”, expresó La Pulga en su cuenta de la red social Facebook. De esta manera, como primera medida se bajará la carga de entrenamientos y la evolución de estas molestias en el aductor izquierdo marcará su disponibilidad.

Por sus molestias musculares, Edgardo Bauza decidió, en conjunto con el departamento médico de AFA y del club español, licenciarlo y que no participe en el juego de hoy ante Venezuela, por la octava fecha de las Eliminatorias, para que continúe con su recuperación en España.

ANDRÉS HERRERA

El juvenil correntino hizo fútbol con el seleccionado argentino

Andrés Herrera, el juvenil correntino de 18 años el domingo “cumplió un sueño”. Participó de la práctica de fútbol que el seleccionado argentino, dirigido por Edgardo Bauza, realizó con un selectivo de las juveniles de San Lorenzo de Almagro. Herrera integra la cuarta categoría del Ciclón; y hasta el año pasado jugó en Rivadavia en el campeonato de la primera B de la Liga Correntina de Fútbol. “Bebecho”, como lo apodan, es hijo del destacado jugador Hugo “Gallina” Herrera, quien actualmente juega en Deportivo Mandiyú el Federal B. Con un futuro enorme, Andrés, que se desempeña como lateral-volante por derecha, integró el equipo del Ciclón que se midió con los suplentes del seleccionado albiceleste, quienes no participaron en el duelo contra Uruguay. Mientras que el resto del plantel efectuó trabajos físicos y fútbol-tenis. Como sparring, Andrés logró el sueño de todo “pibe” y hasta obtuvo una foto con Mascherano.