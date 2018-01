Lunes 22

Pagan plus a municipales

Confirmaron desde Hacienda Municipal que, el lunes 22, se iniciará el pago del plus de $500, primer tramo de los $1.000 anunciados por el intendente Tassano, para los municipales. Esta mañana (jueves) se definirán los tramos. El segundo tramo de $500 se abonará en febrero. El intendente confirmó el pago del plus a los municipales: “estamos en condiciones de confirmar el pago de un plus de mil pesos en dos tramos de $500 cada uno, la primera cuota se hará efectiva en enero y la otra antes del inicio de clases; estarán incluidos los Neikes y el Concejo Deliberante”. Es una ayuda para los trabajadores, “por única vez”, aclaró. “El cronograma detallado lo anunciará el secretario de Hacienda las próximas horas”, adelantó.