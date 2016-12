Está en búsqueda de nuevos jugadores. El DT de Mandiyú, Pablo Suárez, tras la visita al gobernador, confirmó que no dirigirá la Copa Argentina que disputará el equipo desde el 18 de enero, ya que se tomará un descanso. Comentó que irá a ver equipos del Chaco como For Ever y Sarmiento, con posibles nuevos jugadores. Además, remarcó el sacrificio y esfuerzo del plantel completo, en el logro del ascenso. “La Copa Argentina no la voy a dirigir porque me voy a descansar, me tomo un pequeño descanso que me hace falta, ya hablará la comisión directiva para ver quién estará al frente del plantel y después ver los otros partidos que se están jugando en las segunda fase, Sarmiento y For Ever, veremos los jugadores que iremos trayendo despacito”, manifestó.

JUGADORES EN VISTA

“Todavía no, estoy totalmente aislado, disfrutando de este momento porque no se da todos los años, entonces estoy disfrutando, tranquilo, ni pienso siquiera, ni me senté a hablar con la comisión directiva el proyecto del año que viene, quiero disfrutar y hablar de otra cosa antes que de fútbol”, so