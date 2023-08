Otro recluso que aparece suicidado en una cárcel de Corrientes

Dudas por la muerte de un menor en la Unidad Penal 2 de Corrientes. Melciades Arrúa de 17 años estaba preso por intentar matar a su hermano, a quien en febrero de este año le disparó con una tumbera en su rostro. No lo mató, pero estuvo grave durante varios meses. Arrúa era oriundo de Itatí, y se dedicaba a la venta de drogas, aunque lo más relevante, es el gran hermetismo que rodeó al hecho que ocurrió posiblemente en la madrugada del sábado. Al fiscal en turno, no lo pudieron hallar. El dato: extraoficialmente se dijo que se ahorcó con una toalla colgándose desde una cama cucheta. Algo casi imposible de concretar. Las dobles camas, no tienen más de 1.60 de altura, y las toallas son difíciles de anudar. La hipótesis que queda, es que Arrúa haya sido enano, pero hasta donde se pudo averiguar, no lo era. En mayo último, en la Unidad Penal 1, también a un recluso lo encontraron muerto dentro de su celda. Tenía 24 años y su apellido era Vallejos. Se informó que utilizó igual sistema para quitarse la vida: el ahorcamiento. Esa vez tampoco hubo detalles de cómo ocurrió. Y menos aún desde donde se colgó. La particularidad coincidente, ambos estaban acusados de tentativa de homicidio.