“Cambacito”

Otro héroe soldado correntino

Cuando Gabino Ruíz Díaz, ex combatiente y héroe de la Guerra de Malvinas, anotó su DNI en la medalla que colgaba de su cuello, no sabía que ese número no solo serviría para identificar su cuerpo 35 años después, sino también sería la punta del ovillo para impulsar la iniciativa de la Fundación “No me olvides”, con el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional, de los gobiernos argentino y británico, y del Equipo Argentino de Antropología Forense. Se trata de un trabajo que permitió identificar 88 cuerpos, de los 121 que se encuentran sepultados en el Cementerio Darwin descansando bajo la leyenda “Soldado argentino solo conocido por Dios”. Gabino era conocido como “Cambacito” en Colonia La Elisa, San Roque, su pueblo natal en Corrientes. Tenía seis hermanos, solía andar a caballo y trabajaba en el campo cuando partió como soldado del Regimiento N°12 de Mercedes a participar de la guerra del Atlántico Sur.

De desaparecido a héroe hace poco, la Secretaría de Derechos Humanos entregó la identificación a Elma Pelozo junto con las pertenencias que permanecieron sepultadas en Malvinas durante 35 años: un reloj y un pañuelo bordado.

NÚMERO CLAVE: 16.100.924

El cuerpo de “Cambacito” fue exhumado en febrero de 1983 de una fosa común que soldados argentinos habían construido en Darwin, y no en Ganso Verde como se creía en principio. No se encontró ninguna identificación, excepto un número, el 16.100.924. Cardozo anotó este dato en un anexo a su informe como una modificación adicional y posterior al manuscrito, antes de publicar el informe y enviarlo a Londres, donde se encuentran datos relevantes, los que podrían haber sido aprovechados durante las últimas décadas. Queda claro que los cuerpos podrían haber sido identificados poco meses después de la guerra.

Elma Pelozo, su mamá

“Cambacito me envió dos cartas mientras estaba en Malvinas”, recordó Elma Pelozo, su mamá. “En la segunda me decía que si le pasaba algo no me preocupara, que había jurado dar la vida y que iba a luchar por su patria”, recuerda la mujer, orgullosa. Según relatan sus camaradas, Gabino murió el 28 de mayo de 1982 en la cruenta batalla de Pradera del Ganso, luego de enfrentarse durante tres días con el Segundo Batallón de Paracaidistas Británico. “Gabino le puso el pecho a los ingleses y salió a pelear a campo abierto”, recordaba Ramón Alegre, compañero de trinchera, durante un homenaje en la escuela de su pueblo. La historia de “Cambacito” se torna más trágica cuando, una vez terminada la guerra, los soldados volvieron a sus hogares. Gabino nunca regresó. La familia navegó en la incertidumbre, en la desazón de no saber qué pasó con su hijo, algo que se agravó mucho más en febrero de 1984, cuando las autoridades militares informaron a sus padres que el soldado Gabino Ruíz Díaz estaba “desaparecido”.