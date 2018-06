¡Viva Panamá!

Otro funcionario off shore

Otro funcionario del Gobierno aparece como dueño de una off shore en Panamá. Se trata de Eduardo Martelli, trabaja en el ministerio de Modernización y aclaró que se trató de un “error administrativo”. El funcionario del Gobierno aparece como dueño de una off shore. El nombre del funcionario de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, apareció como dueño de una sociedad off shore en Panamá. Es Martelli, quien figuró como apoderado de una sociedad que controló propiedades en el balneario uruguayo de Punta del Este, según surgen de documentos del año 2016, cuando ya se desempeñaba como funcionario nacional. Estos datos fueron confirmados al equipo argentino de Panamá Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), a partir de nuevos documentos filtrados a un diario alemán. Martelli comenzó a administrar Cristina Finances SA en 2010, cuando se desempeñaba como funcionario del Gobierno de la Ciudad y seis años después, el 6 de mayo de 2016, la firma offshore emitió el 100% de las acciones a su nombre, cuando ya había sido nombrado secretario de Modernización Administrativa, según surgen de los nuevos documentos de Panamá Papers.