Operativos antinarco

Otra vez entorpecen a

la policía santafesina

El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, inició una investigación judicial contra el jefe de Prefectura de Esquina, Jorge Daniel Benítez, por negarse a cumplir con la orden de colaborar con la policía santafesina, que llegó hasta esa localidad, para desbaratar una banda narco que envía marihuana y cocaína desde el sur de Corrientes al norte de Santa Fe. No es la primera vez que esta fuerza policial tiene problemas para desarrollar sus procedimientos en Corrientes, y que los indicados por la fiscal Bruno Campaña y el juez Alurralde para investigar organizaciones de narcotráfico en Corrientes, soportan algún tipo de inconvenientes.

En 2016 un allanamiento en Goya, fue interrumpido por el entonces gobernador correntino, Ricardo Colombi, bajo el argumento de jóvenes locales fueron llevados compulsivamente desde la costanera General San Martín hasta esa localidad para oficiar de testigos. Hay una investigación en curso sobre se episodio. Colombi había mandado detener al Jefe del Operativo, pidiendo la presencia del juez local Carlos Balestra y los fiscales Patricio Palisá y Guillermo Barry. Aquello fue considerado de un verdadero papelón, advirtiéndose el control del poder político sobre el Poder Judicial de Corrientes.

“Son fuerzas de seguridad federales y tienen la obligación de colaborar”, dijo el juez Alurralde. El prefecto había dicho que no podía corroborar que la firma de magistrado sea real o no. “Si tienen dudas de la firma o del cargo pueden comunicarse y corroborarlo”, aseveró Alurralde entendiendo que fue una decisión deliberada de “desconocer la orden de un juez federal”.

El juez Alurralde analiza el informe que elevó la policía santafesina que indica que los allanamientos, principalmente en la casa de Ramón Pablo Pérez (uno de los principales narcos investigados) “se demoró una hora y media”. Ese tiempo es muy valioso, tanto es así que cuando llegaron al lugar ya no había un solo gramo de droga. Creen que alguien pudo haber dado aviso en ese tiempo del operativo.

SOTO DAVILA

El juez federal de Reconquista informó a la prensa que el día anterior, miércoles, había enviado el correspondiente exhorto a su colega correntino, el juez Carlos Soto Dávila, del Juzgado Federal 1 de Corrientes.

De acuerdo a lo informado por el jefe de la comisión policial santafesina, por la falta de colaboración del jefe de Prefectura Esquina, el allanamiento en la casa de Ramón Pablo Pérez se demoró una hora y media. Cuando ingresaron no había droga, pero secuestraron varios celulares, una balanza, un arma de fuego y dinero en efectivo. Igualmente el Juez Alurralde lo indagó este lunes 21 de Mayo de 2018 por el delito de comercialización de estupefacientes, y dispuso que quedara en prisión preventiva, igual que el resto de los detenidos que son de la ciudad santafesina de Romang.

El subprefecto Benítez, negó colaboración alegando que primero quería corroborar con el juez federal de Corrientes Soto Dávila. Ahora el magistrado con sede en Reconquista quiere que se investigue la actuación de Benítez, si incumplió con su deber de funcionario público, si fue un incumplimiento de mandato judicial o encubrimiento del delito de comercialización de drogas.