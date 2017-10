Otra vez el fraude

La justicia ordenó no abrir las urnas

El presidente de la Junta Electoral, Gustavo Sánchez Mariño, resolvió unilateralmente que no haya apertura de urnas cuando las partes encuentran diferencias en las actas de votación. Las sospechas de maniobras fraudulentas, luego que se advirtieran urnas abiertas antes de llegar a la legislatura, como un sobre con 500 pesos (voto en cadena) en la Escuela Leloir, volvieron a acelerarse. Más aún, cuando segundos después de las 18:00, horario de cierre de los comicios, el propio candidato oficialista Gustavo Valdés, se acreditó la victoria recostado en porcentajes de boca de Urna, sin que se haya conocido el resultado de ninguna de las mesas a lo largo y todo lo ancho de la provincia.

El viernes antes de la votación del domingo, medios de prensa denunciaron que en los padrones, volvieron a aparecer habilitados para sufragar personas fallecidas. A estas anormalidades se suma la insólita caída del enlace entre el Correo y el Centro de Cómputos por varias horas que demoró la carga de datos cuando solo se cómputo el 34% de los sufragios, la irregularidad sucedió cuando se producía el acto victorioso de ECO con funcionarios nacionales en el puerto local. Ante la insistencia periodística, bien pasada la medianoche, Sánchez Mariño salió a medios radiales a pedir disculpas por el inconveniente, ante la ingenuidad de los apoderados del Frente Junto Podemos Más.

LA HISTORIA VULEVE A REPETIRSE

La decisión de Sánchez Mariño de no abrir la urnas, es igual a la que tomó en 2009 y 2013, siempre en detrimento del partido justicialista. En la primera de ellas, el hoy intendente Fabián Ríos se vio privado de participar del balotaje con Ricardo Colombi por escasos 2500 votos que fueron cuestionados, pero que finalmente le fueron asignados a Arturo Colombi, quien finalmente perdería el mano a mano con su primo. En el 2013 por pedido del entonces candidato a intendente de ECO, Néstor Braillard Poccard, se empezaron a abrir las urnas ante la exigua diferencia de 1500 que le llevaba Fabián Ríos en la pelea por el municipio capitalino. Paradójicamente, al iniciarse el conteo voto por voto Ríos empezó a desprenderse más de Braillard Poccard posibilitando que Camau Espinola, postulante al sillón de Ferré del PJ, comience a acercarse a Ricardo Colombi, quien iba por su reelección. Justamente fue el mercedeño a través de un llamado telefónico, quien paralizó que se siga con la apertura de las urnas.

Ahora no son pocos los telegramas que no coinciden en un todo con las actas de votación de las mesas. El escrutinio definitivo es realizado por fiscales asignados para esta tarea, pero que nada tienen que ver con aquellos que realmente controlaron el provisorio del último domingo. El sistema electoral imperante en Corrientes, facilita las acciones non sanctas, que termina favoreciendo al oficialismo, el que a su vez controla absolutamente la justicia local, por si surge algún reclamo.