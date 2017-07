Fallo judicial

Ordenan a la DPEC a dejar

de aplicar el “tarifazo”

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Asociación de Usuarios y Consumidores (AUC), y ordenó a la DPEC no aplicar el nuevo cuadro tarifario, manteniendo el régimen anterior.

La jueza María Belén Güemes suspendió los efectos de la resolución 232/17 de la DPEC y del decreto 516/17, que provocaron el tarifazo desmedido en la facturas de energía eléctrica, que ya fueron cobradas durante el último bimestre. Güemes fue más allá, ordenó que no se interrumpa el servicio en el domicilio de los usuarios por falta de pago del consumo correspondiente a febrero y marzo de 2017, hasta tanto no se remita una nueva facturación de esos períodos, conforme el régimen anterior.

La medida, que tendrá vigencia hasta que exista sentencia firme en esta causa, fue notificada a la DPEC este miércoles, bajo apercibimiento de ley. Los tribunales de alzada adictos al poder político de turno, tras la apelación de la DPEC, ya preparan un la resolución que dejaría sin efecto la resolución del Juzgado Nº2. Todo caería en las manos del trípode de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por juezas ligadas directamente al partido gobernante. No para pocos, el fallo de la jueza Güemes, no iría más allá que una golondrina de verano en un invierno por ahora caluroso en Corrientes.

EL CUESTIONAMIENTO

La Asociación de Usuarios cuestionó la falta de realización de una audiencia pública. Asegura que la que tuvo lugar en el municipio de Santa Rosa el 22 de marzo pasado, no correspondía al expediente administrativo 875-21-02-1108/2017 -caratulado “SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS DPEC –REF. s/ TRASLADOS DE LOS COSTOS PROPIOS DEL MEM A LAS TARIFAS DEL CUADRO TARIFARIO VIGENTE”-, sino a otro diferente (875-00687/2017 caratulado “REF. PROY. TARIFARIO PARA 2017”). La entidad sostuvo que se generaron “valores irrazonables desde el punto de vista económico, constituyéndose en arbitrarios y manifiestamente ilegales”.

Sin audiencia pública

En el fallo, la jueza Güemes sostuvo entre otras cosas que surge de un análisis preliminar –propio del proceso cautelar y sin haber oído aún a la parte demandada- que “los actos cuestionados –resolución 232/17 de la DPEC y decreto 516/17- establecieron nuevos valores tarifarios sin que haya existido ningún tipo de participación de los usuarios y consumidores ni de las asociaciones que los nuclean”. “No surge que se haya realizado la correspondiente audiencia pública que exige en forma expresa y contundente la ley 6073 en su artículo 21”, indica parte del fundamento de la Resolución.

Además, la jueza señaló que el cuadro tarifario cuestionado se refería también a períodos de consumo anteriores a su aprobación (febrero y marzo de 2017), por lo que aparecía violentando el principio de irretroactividad de las tarifas.