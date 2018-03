Hospital hacinado

Operario cayó de un 3º piso y en

el Escuela tardaron en atenderlo

Un obrero de la construcción cayó de una altura de 3 metros al romperse una de las estructuras. El operario identificado Juan José López aparentemente no tenía los elementos de seguridad pertinentes. Ocurrió ayer. A las 16 ingresó al Hospital Escuela y esperó varias horas para ser atendido, criticó su esposa en declaraciones a la prensa radial. “Está llorando del dolor y hay sólo dos médicos”, manifestó Sonia Falcón a radios Sudamericana.

López se desplomó al suelo tras romperse el andamio sobre el que estaba parado. Estaría trabajando en negro por lo que no tenía ART que cubra este tipo de emergencias.

“Cayó y llevó todo el peso en una pierna y en la otra se le cayeron todos los ladrillos. El dueño de casa le llevó al Hospital Escuela pero sólo había dos médicos atendiendo”, indicó Falcón para detallar que su marido no podía mover las piernas. “Hay mucha gente, están todos apretados y no hay ni un ventilador” se quejó para denunciar que “venía un nuevo accidentado y le atendían al accidentado”.