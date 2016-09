El Tribunal Oral Penal (TOP) Nº2 sostuvo que resolverá en forma oportuna el pedido de la querella y la Fiscalía, las que solicitaron la detención por falso testimonio de dos personas que declararon el miércoles en el caso de la muerte del estudiante Maxi Aquino.

Según el informe brindado, el Fiscal del Tribunal acompañado por el querellante solicitaron la detención de una de las testigos por falso testimonio, amparados en la existencia de contradicciones entre la declaración prestada en la etapa de instrucción y la que realizó ante el Tribunal. Fundamentaron esa petición al señalar que el TOP podía ordenar la detención en esos casos ya que así lo establece el Código Procesal Penal. Los integrantes del Tribunal dispusieron que recién al momento de dictar sentencia resolverían sobre lo peticionado.

Asimismo, y en torno a la misma testigo y a su declaración, la defensa solicitó la exhibición de un video que la mujer declaró tener grabado en su celular, y que había circulado en las redes sociales. Pidió además que esa grabación fuera remitida a la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) para que capturaran las imágenes, y fueran incorporadas a la causa puesto que contendrían hechos de supuestos apremios que ya habían sido denunciados por el imputado.

Se resolvió no admitir el video porque no se trataba de una prueba nueva, y por otra parte no tenía relación directa con el hecho del homicidio que se debatía.

Al finalizar la audiencia, y por secretaría se comunicó la continuidad del debate para el día 7 de Septiembre a las 8 hs., encontrándose citados cuatro testigos para declarar en esa oportunidad.

SEGUNDO TESTIGO

Sobre la declaración del segundo testigo, el Fiscal acompañado por la querella, solicitaron su detención también por falso testimonio, fundándose en las contradicciones entre lo declarado en instrucción y por ante el Tribunal. En este caso se sostuvo que la querella y la defensa no tuvieron oportunidad de interrogar al testigo a fin de aclarar la situación, lo cual impedía al Tribunal conocer si con una mayor profundización en el interrogatorio, podría haber surgido una mayor claridad sobre el testimonio. Decidieron dejar su decisión en oportunidad de la finalización del juicio.

PUENTE BELGRANO

Un camionero llevaba 44 surubíes sin autorización

En un procedimiento en el puente interprovincial General Manuel Belgrano, los gendarmes procedieron al control de un transporte térmico conducido por un hombre de Barranqueras constatándose que transportaba surubíes, sin contar con documentación respaldatoria emitida por la dirección de fauna, parques y ecología de la provincia del Chaco. Las fuentes indicaron que inspectores de fauna, decomisaron los pescados por infracción a la ley de pesca 5629/05, secuestrando 44 piezas.

APREHENDIDO

Tenía pedido de captura desde diciembre de 2014

Una persona con pedido de captura fue aprehendida el último miércoles en un operativo policial, cerca de las 22:45, en inmediaciones de las calles Centeno y Arequipa. Allí los uniformados procedieron a la demora de un hombre para averiguaciones de sus antecedentes, resultando de apellido Sosa 29 años, quien tras las primeras averiguaciones se determinó que poseía pedido de captura por estar vinculado con una causa Judicial por supuestas Amenazas del 5 de diciembre de 2014. Fue trasladado a la Comisaría Séptima Urbana.

SANTO TOMÉ

Un joven motociclista terminó grave tras chocar con un camión

Un joven resultó con graves lesiones tras chocar la motocicleta que conducía con un camión. El incidente vial ocurrió el último miércoles alrededor de las 15:40 sobre Ruta Nacional 14 km 722. Allí un FIAT IVECO STRALIS, conducido por un hombre de apellido Scmiedel de 46 años, colisionó con una ROSWSER de 200 cc, que era guiada por un muchacho de 20 años de apellido De Souza, quien fue trasladado al Hospital de Gobernador Virasoro, donde le diagnosticaron lesiones de carácter graves.