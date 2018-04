Obras nacionales

Corrientes no figura

entre las preferidas

A pesar de contar con Carlos Vignolo como titular del Plan Belgrano, Corrientes no figura entre las provincias que reciben más fondos del Gobierno para obra pública urbana. Y aquello de Ricardo Colombi “de lo mejor está por venir”, solo pertenece a sus ilusiones personales, utilizadas electoralmente.

En el listado de preferidas se encuentran cinco provincias del PJ, tres de Cambiemos y tres de partidos provinciales. Si bien el ministro Rogelio Frigerio aseguró que no hay fines electorales, algo que nadie le cree, a Corrientes donde el oficialismo gana con tranquilidad, la dejaron a la cola.

Entre los distritos más beneficiados por Mauricio Macri están: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

El total del reparto de la obra pública en general que ejecutará este año el gobierno es de 36.553 millones de pesos distribuidos en 552 obras, de las cuales 489 están en ejecución y la intención directa de Macri es finalizarlas antes de las elecciones PASO del año que viene. ¿El motivo? Evitar críticas por la inauguración de obras en plena campaña electoral y mostrar antes de las definiciones proselitistas que ya hay obras terminadas.

Desde la picardía electoral muchos se preguntan si este reparto de obra pública urbana apuntado a provincias peronistas como Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Rios o San Juan no buscan el rédito político de Macri de apuntalar su proyecto electoral de la reelección en el 2019.

En este abanico de reparto de fondos de obra pública que diagramó el Ministerio del Interior para este año hay tres provincias de Cambiemos (Buenos Aires, Mendoza y Jujuy), 3 de Partidos Provinciales (Santiago del Estero, Santa Fe y Neuquén), y 5 del peronismo (San Juan, Tucumán, Córdoba, Entre Ríos y Salta).

Cuatro del Plan Belgrano

La Unidad Plan Belgrano es un organismo con rango de secretaría de Estado que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, creado en diciembre de 2015 como un “plan de desarrollo social, productivo y de infraestructura”, hoy en manos del correntino Vignolo. Abarca diez provincias argentinas: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Las primeras cuatro nombradas, están dentro de las privilegiadas. Corrientes no.