Fuentes navales confirmaron que harán un nuevo llamado a licitación para encontrar al submarino Ara San Juan. Hay cuatro empresas interesadas. El sábado pasado, se publicaron las nuevas condiciones para las empresas que quieran buscar al submarino ARA San Juan, desaparecido desde el 15 de noviembre del año pasado, al portal oficial Argentina Compra. Según confirmaron fuentes navales al medio nacional Infobae, tiene que haber una empresa “buscando el submarino para antes de fines de agosto”. Desde el Ministerio de Defensa, estimaron que serán cuatro las firmas que participarán por realizar el procedimiento, las cuales serían Ocean Infinity; Igeotest, la cual había sido preadjudicada pero por inconvenientes se anuló el acuerdo; el emprendimiento unipersonal del venezolano Hugo Marino; y Falcon Hugh Tech. Estas cuatro firmas ya fueron parte de una serie de entrevistas realizada por los mandos navales y un grupo de familiares. Además, durante este llamado se regirá el principio “No Cure, No Pay”, el cual indica que si no hay resultado, no hay pago. Sin embargo, dicho Ministerio iniciará en estos días el trámite administrativo para contar con el presupuesto para el llamado a licitación.