Viernes 24

Nuevo día para Mandiyú For Ever

Hubo cambios en el fixture del Federal “A”, dejando el clásico para el viernes 24 de noviembre. El Consejo Federal de Fútbol dio a conocer las modificaciones al cronograma original de los encuentros para la recta final de la primera fase del Torneo Federal A. El partido Deportivo Mandiyú ante Chaco For Ever se adelantará dos días. El equipo correntino jugaba anoche ante Juventud Antoniana en Salta. La entidad que rige las categorías de ascenso del interior oficializó una serie de cambios en el calendario, adelantando una semana el final de la primera rueda. Las variantes se darán a partir de la 14ª fecha, ya que se adelantará al viernes 24, en lugar de disputarse el domingo 26. El Albo recibirá a For Ever esa fecha. El equipo correntino visitará a Guaraní Antonio Franco el martes 28 (estaba previsto que se juegue el 2/12); por la 16ª jugará el sábado 2/12 como local ante Gimnasia Tiro (antes era el 6/12); en la penúltima visitará a Altos Hornos Zapla el miércoles 6 (no el 10/12) y cerrará como local ante Sarmiento el domingo 10/12 (inicialmente el 17/12) y se terminará la primera ronda.