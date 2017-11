Otra vuelta de tuerca

Nueva retención a Fabián Ríos que salió

a recordar que pagó el “afano de Aguad”

El intendente Fabián Ríos tras una nueva retención a los fondos coparticipables del municipio, salió a informar que su gestión pagó $346 millones en deudas, incluido el millonario desfalco en dólares de Oscar Aguad (60 millones después convertidos en CECACOR), que fueron licuados en una reprogramación de pasivos. El municipio capitalino volvió a sufrir horas atrás la retención de 20 millones de pesos desde el Ejecutivo provincial (ver aparte twitter). No pocos aducen que Ricardo Colombi pretende que Ríos concluya su gestión sin poder abonar sueldos con aumentos anunciados.

Entre enero de 2014 y finales de 2017, la administración de Ríos canceló $345.900.000 de deudas que fueron heredadas de anteriores “gestiones irresponsables, quienes inflaron considerablemente la deuda de la Comuna capitalina”, entre ellas las de Carlos Vignolo, alguien que quiere retornar a la jefatura municipal en un futuro no muy lejano.

En los últimos cuatro años, la administración de la Comuna capitalina canceló: -$82.000.000 del Programa Federal de Desendeudamiento. -$84.000.000 del ProForMu. -$42.000.000 de pasivos con el Ioscor por deudas consolidadas y acordadas. -$12.000.000 cancelados con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento. -$30.000.000 otros pasivos (BID Coop, Román Ludovico, HSBC BANK, otros pasivos judiciales) generados por gestiones anteriores. -$21.000.000 en retenciones indebidas por pasivos no consolidados ni acordados de Ioscor.

También recuerda que el Gobierno Provincial le sigue debiendo a la Comuna capitalina $69.000.000 en tributos comunales no pagados por Provincia (con Título Ejecutivo), $5.900.000 NO transferidos por cuotas 4 y 5 de coparticipación de los Fondos Anses.

Detalla que suman $271.000.000 en pasivos cancelados de manera voluntaria, en estos cuatro años. Más $79.400.000 en fondos que la Provincia NO le transfirió a la Municipalidad y fueron tomadas como deducciones de otros pasivos.

La millonaria deuda de Aguad, hoy ministro de Defensa de Mauricio Macri, se consolidó en bonos Bogar, que luego fueron incluidos en el Programa Federal de Desendeudamiento (Profedes) de las Provincias Argentinas.

Al finalizar su mandato la gestión de Fabián Ríos será, junto a la intendencia de Camau Espínola que entre 2010 y 2013 pagó $180.000.000 en pasivos, la administración que más desendeudó a la Municipalidad de Corrientes.

REACCIÓN. Fabián Ríos salió a reprocharle a Colombi vía twitter una nueva retención a los fondos de la comuna capitalina que afecta salarialmente a los empleados municipales. Relaciona la decisión del mercedeño, al Acuerdo del pliego de Gustavo Fresneda como juez federal en Paso de los Libres, en el Senado de la Nación, expediente que parece estar complicada su aprobación.