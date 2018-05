Economía Bajo Presión

Nueva meta de inflación: 24%

El gobierno pretende que la inflación no supere el 24,8% del año pasado. En diciembre pasó del 10% al 15%. Ahora se conforman con mantener la tendencia a la baja. Las turbulencias financieras y la suba del dólar no sólo terminaron de derrumbar la nueva meta del 15% que ya venía tambaleando: también dejó en jaque el mantra repetido por el Gobierno de una baja de la inflación cada año, para mostrar una tendencia. El nuevo panorama con estimaciones que no descartan superar el 24,8% de 2017 marcó otro revés para la economía y puso en duda uno de los ejes discursivos de Mauricio Macri y sus funcionarios para mantener expectativas favorables. El escenario obligó algunos reacomodamientos en las declaraciones de los últimos días. “La meta de inflación no es un pronóstico, es una guía para la política económica”, insistió Marcos Peña y consideró, inevitable, el efecto de la corrida cambiaria en los precios y en la actividad: “Estamos trabajando para reducir el impacto”.