Lionel Messi

“Nos vamos con mucha ilusión”

“El Mundial es el sueño de todo un país”. La Pulga brilló en la goleada de Argentina frente a la débil Haití. “No somos candidatos, pero no tengan dudas que vamos a dejar todo”, aseguró. Lionel Messi fue la figura estelar de la goleada argentina frente a Haití. En el encuentro amistoso de despedida, la Selección vapuleó 4-0 al combinado caribeño con tres goles de La Pulga y el restante de Sergio Agüero, tras una asistencia del rosarino. “Quiero agradecerle a la gente, por el apoyo tanto en las Eliminatorias y contra Perú, en un momento complicado. Cuando las cosas se ponían difíciles, sentimos el cariño y no las puteadas como en otras veces. Más allá del resultado, era un día para disfrutar. Por esta gente, por la que no vino y por todos los que van a viajar a Rusia, que serán un montón”, expresó en pleno campo de juego. “Nos vamos con mucha ilusión, el Mundial es el sueño de todo un país”, agregó el rosarino, quien volvió a mencionar que “Argentina no es candidata en Rusia”. Al margen de ello, destacó el plantel y aseguró que dejarán todo para conquistar el trofeo.