La senadora Nora Nazar desmintió un ofrecimiento para ser la compañera de fórmula de Camau Espínola. Aparecieron algunos afiches que aseguraban a ese binomio como el de Juntos Podemos Más. “Me sorprendieron esos afiches, y creo que todo tiene que ver con una campaña que no sé de donde viene”, expresó. “A Ricardo Colombi lo vengo padeciendo desde el 99”, sostuvo la nuevista que no negó rechazar la oferta si existiese. Por ahora el Panu impulsaría la candidatura de Evelyn Karsten como diputada provincial para sumarse al Frente que lidera el ex medallista olímpico.