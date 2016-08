Tras el resonante caso de la cooperativa Pyramis, en la portada principal de su edición del 3 de diciembre de 2015 (ver facsímil), casi nueve meses atrás, Diario 1588 informa que entre los ahorristas de la financiera regenteada por el inmaculado grupo Boschetti, se hallaban depósitos en dinero nacional y extranjero de legisladores provinciales, ex senador nacional y hasta de otrora gobernadores de Corrientes. Además de empresas ligadas a un ex ministro de Carlos Menem, cuyo medio de prensa muy poco y casi nada se refirió al resonante tema, como tampoco el diario de su primo. Pero aquella noticia de Diario 1588 pasaría desapercibida, aunque era un secreto a voces que tanto José María Roldán como Arturo Colombi y Ricardo Leconte se presentaron a justificar ante la justicia federal emolumentos colocados en la cueva financiera de la calle Córdoba Planta. Justamente en un edificio construido por el magnate del juego, Jorge Goitia, quien también tenía algún dinero en resguardo de los Boschetti. Goitia justificó sus acreencias y se cree que la mayoría de los demás ilustres políticos pudieron, o por lo menos intentaron hacerlo. El caso del ex mandatario radical se veía un tanto más complicado, porque sus “ahorros” fueron a parar a una mesa de dinero. Sus billetes eran utilizados por Pyramis para el cambio de cheques y préstamos a terceros. Una sutil manera de lavar un poco lo acreditado en uno que otro negocio, posiblemente durante la función pública. Asimismo todos sabían, incluido el impoluto de Leconte, que Boschetti no era una entidad crediticia autorizada y menos un banco. Horas atrás despertó suspicacias que salga a luz (agencia TELAM) solamente el nombre del diputado Pedro Cassani, como responsable de algunos depósitos, y no del lote de los mencionados en esta nota, cuando el expediente es uno. Inclusive, aún sin confirmar, hay datos que llevan a un actual funcionario del gobierno ligado a un ente autárquico. Su apellido muy común, sin dudas puede generar alguna confusión.

ANTICIPO

Edición del 5 de diciembre de 2015 de 1588, página 5. Allí se hace referencia a que legisladores provinciales, como nacionales, como ex gobernadores, tenía depósitos de dinero en la cueva financiera de Boschetti.