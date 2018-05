Macri a senadores PJ

No sigan las locuras

El presidente envió un mensaje donde pide no votar el proyecto en el Senado. Macri reclamó “responsabilidad” a la oposición en el debate por las tarifas de servicios públicos, dos días antes de la sesión especial en el Senado, y pidió a los legisladores peronistas que no se dejen conducir por “las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner”. En un mensaje grabado que duró poco más de 9 minutos, en el que estuvo acompañado por el ministro de Producción, Francisco Cabrera (no pronunció palabras), Macri reiteró que no habrá marcha atrás con el incremento en las tarifas y advirtió que “no hay futuro sin energía”. Les pidió a senadores y gobernadores peronistas que sean responsables con el futuro de los argentinos y que no voten una ley inconstitucional. “Les pido a los senadores que demuestren que existe un peronismo responsable que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner”, señaló.