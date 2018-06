Denuncia ante Educación

No se respeta el padrón docente

El profesor José Sánchez del Colegio “José Luis Beltrán”, confirmó que se realizó un reclamo al Ministerio de Educación porque tanto en el establecimiento como en otras escuelas “hubo abusos, al no respetar el padrón docente”. Se hizo “la presentación ante el ministerio, para que este reclamo continué todas las vías administrativas”, afirmó el docente a la vez que “la ministra Benítez debe enterarse de esta situación, porque no se están respetando los padrones en varias escuelas”. Señaló que la situación denunciada se está dando en el Colegio Beltrán, donde “siempre pasan (estas anormalidades) y uno tiene que estar haciendo reclamos”, se quejó Sánchez con respecto a una tarea que le compete a la Junta de Clasificaciones. Al respecto, “se hizo caso omiso al padrón”, para lo cual “buscaron un artilugio”. Cuestionó porque “el proceso debería ser transparente; ahora vamos a la instancia administrativa, pero no se descartó lo judicial, donde vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.